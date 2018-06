Mainz (SID) - Der FSV Mainz 05 absolviert in der Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga ein Testspiel gegen den italienischen Erstligisten Lazio Rom mit Weltmeister Miroslav Klose. Das Spiel im heimischen Stadion am Bruchweg steigt am 29. Juli um 19.30 Uhr.

Zudem vereinbarten die Mainzer während ihres Trainingslagers in Évian-les-Bains am Genfer See (17. bis 23. Juli) Testspiele gegen die französischen Erstligisten AS St.-Etienne (19. Juli) und AS Monaco (22. Juli). Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison empfängt die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt den Aufsteiger FC Ingolstadt.