Athen (AFP) Mit eindringlichen Worten hat Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras sein Volk erneut dazu aufgerufen, die Forderungen der Gläubiger bei dem anstehenden Referendum abzulehnen. "Wir entscheiden am Sonntag nicht nur darüber, in Europa zu bleiben", sagte er am Freitagabend vor rund 25.000 Menschen in Athen, die ebenfalls für ein Nein bei der Volksabstimmung demonstrierten. "Wir entscheiden über ein Leben in Europa in Würde."

