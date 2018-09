Nairobi (AFP) Die Großmutter von US-Präsident Barack Obama will ihrem berühmten Enkel bei dessen Besuch in Kenia ein Festmenü kredenzen. Sie werde für ihn "verschiedene traditionelle Gerichte" aus Fisch, Huhn und Mais zubereiten, kündigte Mama Sarah am Freitag in Nairobi an. "Ganz gleich ob Barack Senator oder Präsident ist, er wird das essen, was ich für ihn zubereitet habe."

