Hamburg (dpa) - Sängerin Ann Sophie (24), die im Mai für Deutschland mit null Punkten auf dem letzten Platz des Eurovision Song Contests in Wien landete, wünscht sich eine Karriere als Schauspielerin.

"Ich möchte dafür kämpfen, dass ich das weiter machen kann und hätte auch Lust, zu Castings zu gehen", sagte die 24-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Sets der ZDF-Serie "Sibel und Max". In der zweiten Staffel der Familienserie spielt die Hamburgerin, die mit bürgerlichem Namen Ann-Sophie Dürmeyer heißt, in einer kleinen Gastrolle eine junge Musikerin. Der Auftritt habe für sie eine große Bedeutung, weil sie vor ihrer Karriere als Musikerin Schauspiel in New York studiert habe. Die Musik will sie indes nicht aufgeben. "Ich liebe Musik und mache auf jeden Fall weiter."

