Leipzig (dpa) - Die Komikerin Cordula Stratmann lehnt trotz ihrer Düsseldorfer Herkunft die fünfte Jahreszeit ab. "Ich finde Karneval furchtbar", sagte die 51-Jährige der "Leipziger Volkszeitung".

Karnevalisten seien eher humorlos. "Brüllend komisch finde ich allerdings, morgens früh an der Bushaltestelle eine lebensgroße Maus, zwei Cowboys und eine Nonne zu sehen, die todernst auf ihre Smartphones blicken."

Stratmann wurde durch ihre Rolle der Plaudertasche Annemie Hülchrath in der WDR-Sendung "Zimmer frei" bekannt. Für die Improvisationsshow "Schillerstraße" erhielt sie den Deutschen Comedy-Preis. Nach der Geburt ihres Sohnes 2006 zog sie sich größtenteils aus der Öffentlichkeit zurück. Am Freitag meldet sich Stratmann in der neuen Serie "Die Kuhflüsterin" (ARD) zurück. Ebenfalls ab Juli wird sie zudem in der ZDF-Sitcom "Ellerbeck" zu sehen sein.

