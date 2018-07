Berlin (dpa) - Das ist die Scheibe, die perfekt zu diesem Sommer passt. Der Italiener Mario Biondi legt mit "Beyond" ein entspanntes Soul-Jazz-Album vor, das ganz prima in die Jahreszeit passt. Man kann sehr gut abheben mit dieser Mischung aus Swing, Soul und Jazz, passend zu den Airport-Geräuschen, die Biondi in seinen Opener gemischt hat.

Spätestens beim groovigen "All Of My Life" ist man als Hörer hellwach, und hat dann nur noch Spaß an diesen Songs, die von der markant tiefen Stimme Biondis getragen werden. Dabei ist dieser Mann kein Gute-Laune-Sänger für den Strand, seine Ballade "All I Want" geht zu Herzen. Für die Funk-Nummer "Heart Of Stone" hat er sich die Unterstützung der legendären Dap-Kings gesichert.



Und live kann man Mario Biondi auch noch erleben, bei zwei Konzerten in Deutschland. Tourdaten: 4.07. Stuttgart, Jazz Open Festival; 05.07. Geisenheim, Rheingau Musik Festival

Website Mario Biondi