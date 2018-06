Martin startet im Tour-Zeitfahren vor Mitfavorit Cancellara

Utrecht (dpa) - Für Tony Martin beginnt die 102. Tour de France am Samstag in Utrecht um 16.44 Uhr. Der dreimalige Zeitfahr-Weltmeister startet 19 Minuten vor dem großen Mitfavoriten Fabian Cancellara aus der Schweiz in das 13,8 Kilometer lange Zeitfahren zum Tour-Auftakt. Der aussichtsreiche Lokalmatador Tom Dumoulin geht bereits um 16.25 auf die Strecke. Vorjahressieger Vincenzo Nibali aus Italien startet als letzter der 198 Fahrer um 17.17 Uhr.

DFB-Generalsekretär Sandrock weist Kritik an Neid zurück

Frankfurt/Main (dpa) - Trotz des verpassten WM-Titels und teils heftiger Kritik aus der Bundesliga hat Frauen-Bundestrainerin Silvia Neid eine Jobgarantie vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erhalten. "Silvia Neid hat das Gesicht unserer Frauen-Nationalmannschaft entscheidend geprägt und großartige Erfolge gefeiert. Daher genießt sie auch weiterhin unser totales Vertrauen", sagte DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock in einem am Freitag auf der Verbands-Homepage veröffentlichten Interview. Geplant ist, dass Neid ihren Job nach Olympia in Rio an Steffi Jones abgibt.

Marozsan und Lotzen fallen für WM-Spiel um Platz drei aus

Edmonton (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen müssen im WM-Spiel um Platz drei gegen England ohne Dzsenifer Marozsan und Lena Lotzen auskommen. Marozsan leidet an einer Sehnenreizung in Folge ihrer Bänderdehnung im linken Sprunggelenk. Lotzen ist wegen eines Überlastungssyndroms mit Sehnenreizung an der rechten Hüfte zum WM-Abschluss am Samstag (22.00 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) in Edmonton nicht einsatzfähig. Beide Mittelfeldspielerinnen werden physiotherapeutisch behandelt, teilte der DFB am Donnerstag mit.

Rosberg fährt nach Getriebe-Defekt noch Trainingsbestzeit

Silverstone (dpa) - Trotz eines Getriebe-Defekts ist Nico Rosberg zur Bestzeit im Formel-1-Auftakttraining von Silverstone gefahren. Der Deutsche unterbot am Freitag kurz vor Schluss die Marke seines bis dahin führenden Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton. Am Ende war Rosberg 0,07 Sekunden schneller als der britische WM-Spitzenreiter. Dritter wurde Toro-Rosso-Fahrer Max Verstappen. Sebastian Vettel kam im Ferrari an seinem 28. Geburtstag nicht über Rang sechs hinaus. Rosberg musste seinen Silberpfeil nach wenigen Minuten über den Rasen an den Streckenrand steuern. Mercedes bestätigte später ein Hydraulik-Problem und wechselte das Getriebe.

Bayern-Basketballer Maximilian Kleber fällt für EM aus

Frankfurt/Main (dpa) - Maximilian Kleber vom FC Bayern München fällt für die Basketball-Europameisterschaft aus. "Ich musste mich einer Routine-OP wegen einer Kapsel-Band-Verletzung am Fuß unterziehen und werde nicht an der EM teilnehmen können", schrieb der 23-jährige Power Forward am Freitag auf Facebook. "Das ist eine bittere Nachricht für Maxi und für uns. Maxi war für eine große Rolle im Team vorgesehen. Wir müssen und werden aber damit zurechtkommen", erklärte Bundestrainer Chris Fleming in einer Verbandsmitteilung. Fleming muss bereits auf Aufbauspieler Per Günther von ratiopharm Ulm (Knieprobleme) verzichten.

FC Chelsea leiht Falcao für eine Saison vom AS Monaco aus

London (dpa) - Der FC Chelsea hat den kolumbianischen Nationalstürmer Radamel Falcao verpflichtet. Wie der Fußball-Meister der englischen Premier League am Freitag mitteilte, wird der 29-Jährige für eine Saison vom AS Monaco ausgeliehen. Falcao hatte 2013 für Aufsehen gesorgt, als die Franzosen für ihn rund 60 Millionen Euro Ablöse an Atlético Madrid zahlten. Wegen eines Kreuzbandrisses verpasste er später die WM in Brasilien und wechselte Anfang September 2014 auf Leihbasis zu Manchester United.

Schweigeminute für Terroropfer auch bei Tennisturnier in Wimbledon

London (dpa) - Zu Ehren der Opfer des Terroranschlags in Tunesien wurde auch beim Grand-Slam-Tennisturnier von Wimbledon eine Schweigeminute abgehalten. Um kurz nach 12.00 Uhr Ortszeit hielten Besucher, Spieler, Helfer und Offizielle auf dem Gelände des All England Clubs inne, um an die Toten des Anschlags sieben Tage zuvor zu erinnern. Tausende Zuschauer auf dem Henman Hill standen auf. 30 der insgesamt 38 Opfer in einem Strandressort in Tunesien waren Briten.

DFB trauert um ehemaligen Teammanager Bernd Pfaff

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund trauert um den früheren Nationalmannschafts-Teammanager Bernd Pfaff. Der Hesse starb nach DFB-Angaben bereits am 23. Juni im Alter von 74 Jahren und wurde am Freitag beigesetzt. Pfaff hatte 1958 eine kaufmännische Ausbildung beim DFB begonnen, übernahm später die Leitung der Jugendabteilung und wurde dann Direktor Teammanagement.

Ende der Transferliste: DFL führt Online-Registrierungssystem ein

Frankfurt/Main (dpa) - Die Transferliste im deutschen Profi-Fußball hat ausgedient. Mit Beginn der am 31. August endenden Wechselperiode hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) das neu entwickelte Transfer-Online-Registrierungssystem (TOR) eingeführt. Dieses soll die Abläufe bei Spielertransfers vereinfachen und optimieren, indem sämtliche Registrierungen von Spielern, Anträge auf Erteilung der Spielberechtigung sowie Transfers nun über dieses System stattfinden.

Golfprofi Kieffer bei Open de France weiter in Lauerstellung

Paris (dpa) - Der deutsche Golfprofi Maximilian Kieffer hat am zweiten Tag der Open de France Anschluss an die Spitzengruppe gehalten. Der Düsseldorfer spielte am Freitag auf dem Par-71-Kurs vor den Toren von Paris erneut eine 70er-Runde. Mit 140 Schlägen hat Kieffer nur zwei Schläge Rückstand auf den zu diesem Zeitpunkt führenden Spanier Rafa Cabrera-Bello (138). Der Ratinger Marcel Siem kam nach einer 73er-Runde auf insgesamt 142 Schläge. Der zweimalige Major-Sieger Martin Kaymer hatte am Nachmittag seine zweite Runde bei der mit drei Millionen Euro dotierten Veranstaltung der European Tour erst begonnen.

Alle DEL-Clubs erhalten Lizenz - Spielplan veröffentlicht

Berlin (dpa) - Alle 14 Clubs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Lizenz für die kommenden Spielzeit erhalten. Das ist das Ergebnis des DEL-Lizenzprüfungsverfahrens, wie die Liga am Freitag mitteilte. Gleichzeitig gab die DEL den Spielplan für die am 11. September beginnende Saison bekannt. Meister Adler Mannheim etwa trifft zum Saisonstart auf die Schwenninger Wild Wings. Vize-Meister ERC Ingolstadt tritt bei den Hamburg Freezers an. Der DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin empfängt die Nürnberg Ice Tigers. Die DEL-Hauptrunde endet mit dem 52. Spieltag am 6. März 2016.

Deutsches Tischtennis-Duo bei Korea-Open im Achtelfinale

Incheon (dpa) - Das deutsche Tischtennis-Duo Steffen Mengel und Shan Xiaona hat bei den Korea Open das Achtelfinale erreicht. Der Bergneustädter Mengel setzte sich am Freitag beim mit 220 000 Dollar (rund 198 000 Euro) dotierten Turnier in Incheon mit 4:2-Sätzen gegen Lokalmatador Cheon Minhyuck durch. Im Achtelfinale wartet am Samstag mit Joo Saehyuk ein weitere Südkoreaner. Die Berlinerin Xiaona besiegte So Eka (Japan) mit 4:0 und trifft in der Runde der letzten 16 auf die Südkoreanerin Yang Haeun.

Crailsheim Merlins bekommen Wildcard für die Basketball-Bundesliga

Braunschweig (dpa) - Die Crailsheim Merlins erhalten wie erwartet eine Wildcard für die Basketball-Bundesliga. Der Tabellen-18. und sportliche Absteiger der vergangenen Saison nimmt damit den nach dem Rückzug der Artland Dragons freigewordenen Platz in der Spielzeit 2015/16 ein. Dies beschloss die Gesellschaftlerversammlung der BBL in Braunschweig. Der vorläufige Spielplan für die 50. Bundesliga-Saison wird am kommenden Dienstag veröffentlicht.

Volleyballerinnen verpatzen Grand-Prix-Auftakt - 1:3 gegen Russland

Ningbo (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben ihren Auftakt beim Grand Prix verpatzt. Die Mannschaft von Nationaltrainer Luciano Pedullà musste sich am Freitag in Gruppe B Europameister Russland mit 1:3 (20:25, 26:24, 20:25, 20:25) geschlagen geben. Im 13. Grand-Prix-Duell beider Teams leistete sich die deutsche Auswahl im chinesischen Ningbo viel zu viele unnötige Fehler. Am Ende musste der EM-Zweite seine zwölfte Niederlage bei dem Wettbewerb gegen Russland einstecken. Weitere Gegner der deutschen Mannschaft sind am Samstag Vize-Weltmeister China (13.30 Uhr) und am Sonntag (10.00 Uhr) die Dominikanische Republik.