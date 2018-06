DFL plant ab 2017 zwei neue Bundesliga-Anstoßzeiten

Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Fußball Liga plant ab der Saison 2017/18 zwei neue Anstoßzeiten in der Bundesliga. Dies geht aus dem ersten Vorschlag für die Vergabe der Bundesliga-Medienrechte hervor, den die DFL dem Bundeskartellamt vorgelegt hat. Demnach sollen maximal zehn Spiele pro Saison vom Samstagnachmittag, der als Kernspieltag beibehalten werden soll, verlegt werden. Fünf dieser Partien sollen am Montagabend (20.15 Uhr) stattfinden, die anderen fünf Spiele am Sonntagmittag (13.30 Uhr). Dies berichtet das Magazin "Sponsors".

Petkovic verpasst erstes Wimbledon-Achtelfinale ihrer Karriere

London (dpa) - Andrea Petkovic hat das erste Wimbledon-Achtelfinale ihrer Karriere und ein Duell mit Maria Scharapowa verpasst. Die Weltranglisten-14. aus Darmstadt musste sich am Freitag der Kasachin Sarina Dijas mit 5:7, 4:6 geschlagen geben und schied als siebte von anfangs zehn deutschen Tennis-Damen aus. An diesem Samstag haben Angelique Kerber, Sabine Lisicki und Tatjana Maria und bei den Herren Dustin Brown als letzter verbliebener Deutscher bei dem Grand-Slam-Turnier die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.

Neid kontert Kritik aus der Bundesliga: "Hätten mich anrufen können"

Edmonton (dpa) - Bundestrainerin Silvia Neid hat souverän auf die Kritik aus der Heimat reagiert. Die Vorgehensweise der Trainer-Kollegen kann sie nicht nachvollziehen. "Ich bin eigentlich dankbar für jede Kritik", sagte die 51-Jährige am Freitagabend in Edmonton. Sie könne einiges auch nachvollziehen. "Ich hätte es nur einfach gut gefunden, wenn mich meine Bundesliga-Kollegen angerufen und mich gefragt hätten. Dann hätte ich es ihnen erklärt oder wir hätten darüber gesprochen", monierte sie die über die Medien transportieren Anmerkungen einiger Bundesliga-Trainer.

Tuchel startet mit Sieg: Borussia Dortmund gewinnt 5:0 gegen Rhede

Rhede (dpa) - Thomas Tuchel ist mit einem Sieg als Trainer von Borussia Dortmund gestartet. Der neue BVB-Coach gewann mit dem Fußball-Bundesligisten am Freitag das erste Testspiel zur Vorbereitung auf die kommende Saison gegen den Landesligisten VfL Rhede mit 5:0 (3:0). Vor 7500 Zuschauern erzielten Ilkay Gündogan (12. Minute), Henrich Mchitarjan (18.), Nikolaos Iaonnidis (21.), Pascal Stenzel (51.) und Mitsuru Maruoka (87.) die Tore.

Rosberg Schnellster im Formel-1-Training von Silverstone

Silverstone (dpa) - Nico Rosberg ist im Formel-1-Training zum Grand Prix von Großbritannien die Tagesbestzeit gefahren. Der Mercedes-Pilot war in beiden Übungseinheiten am Freitag in Silverstone der Schnellste und ließ dabei auch WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im zweiten Silberpfeil hinter sich. Hamilton musste sich vor eigenem Publikum am Nachmittag als Vierter sogar hinter die beiden Ferrari-Fahrer Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel einreihen. Nico Hülkenberg kam im runderneuerten Force India als Neunter und Achter in beiden Trainings unter die Top Ten. Vor dem neunten Saisonlauf am Sonntag führt Hamilton in der WM zehn Punkte vor Rosberg.

Ukrainer Tymoschtschenko Fünfkampf-Weltmeister - Liebig nur 33.

Berlin (dpa) - Fabian Liebig aus Potsdam hat bei der WM der Modernen Fünfkämpfer in Berlin nur den 33. Platz erreicht. Der einzige deutsche Starter unter 36 Teilnehmern konnte am Freitag seine Außenseiter-Chance auf einen Top-Ten-Platz nicht nutzen. Ein schwacher Auftritt im Fechten verhinderte ein besseres Ergebnis. Neuer Weltmeister wurde der Ukrainer Pawlo Tymoschtschenko vor Titelverteidiger Alexander Lessun aus Russland. Platz drei belegte Andrej Fedetschko aus der Ukraine. Das Trio sicherte sich damit jeweils einen Startplatz für die Olympischen Spiele 2016 in Rio.

Kaymer in Führung zur Halbzeit der Open de France

Paris (dpa) - Martin Kaymer führt nach den ersten beiden Runde der Open de France vor den Toren von Paris. Der deutsche Golfstar benötigte auch in der zweiten Runde 69 Schläge und liegt mit insgesamt 138 Versuchen mit zwei weiteren Spielern auf dem ersten Platz. Neben dem zweimaligen Major-Sieger aus Mettmann, der das Turnier in Frankreich 2009 bereits einmal für sich hatte entscheiden können, beendeten auch der Spanier Rafa Cabrera-Bello und der Franzose Victor Dubuisson die ersten beiden Durchgänge mit 138 Schlägen.

Dreifach-Führung bei Rallye-WM-Lauf für Volkswagen in Polen

Mikolajki (dpa) - Der deutsche Autobauer Volkswagen geht mit einer Dreifach-Führung in die beiden Schlusstage der Rallye Polen. Nach neun Prüfungen lag am Freitag in Mikolajki der französische Vorjahressieger und WM-Gesamtführende Sébastien Ogier im Polo R WRC knapp 2,1 Sekunden vor seinem norwegischen VW-Kollegen Andreas Mikkelsen. Der Finne Jari-Matti Latvala (10,8 Sekunden Rückstand) unterstrich als Dritter die VW-Dominanz beim siebten Lauf zur Weltmeisterschaft.