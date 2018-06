Kano (AFP) Im Nordosten Nigerias hat eine jugendliche Selbstmordattentäterin in einer Moschee zwölf Gläubige mit in den Tod gerissen. Die etwa 15 Jahre alte Attentäterin sei in das Gotteshaus gerannt und habe sich dort in die Luft gesprengt, sagte der Milizchef Danlami Ajaokuta, der am Kampf gegen die Islamistengruppe Boko Haram beteiligt ist, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Seine Schilderungen über den Vorfall, der sich am Donnerstag im Dorf Malari ereignete, wurden von einem Bewohner des Orts bestätigt. Es gab demnach sieben Verletzte.

