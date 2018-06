Ankara (AFP) Nach tagelangen Spekulationen über ein mögliches militärisches Eingreifen der Türkei in Syrien hat Regierungschef Ahmet Davutoglu Pläne für eine baldige Intervention dementiert. "Niemand soll davon ausgehen, dass die Türkei morgen oder in naher Zukunft in Syrien eingreift", sagte der Ministerpräsident am späten Donnerstagabend dem Fernsehsender Kanal 7. "Das ist Spekulation." Zwar werde Ankara "nicht zögern", wenn die nationale Sicherheit des Landes bedroht sei, fügte Davutoglu hinzu. Aber derzeit sei ein solches Eingreifen "kein Thema".

