Sydney (dpa) - Nach der zweiten Hai-Attacke innerhalb von zwei Tagen haben Behörden vor der Ostküste Australiens mehrere Strände geschlossen. Ein Hai stieß einen Surfer von seinem Bord, biss aber nur in das Brett, wie Lebensretter in Lennox Head rund 200 Kilometer südlich von Brisbane berichteten. Der Mann sei mit dem Schrecken davon gekommen. Ein Hai hatte einen Surfer rund zehn Kilometer weiter südlich an den Beinen gepackt und lebensgefährlich verletzt. Lebensretter überwachten die Gewässer vor den Stränden mit Jetskis.

