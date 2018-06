New York (AFP) Die Vereinten Nationen haben den Ablauf der Parlaments- und Kommunalwahlen in Burundi kritisiert. Der Urnengang vom Montag in dem ostafrikanischen Land sei weder frei noch glaubwürdig gewesen, bemängelten UN-Wahlbeobachter in einem Bericht, der am Donnerstag in New York vorgestellt wurde. Die Wahlen seien in einer "angespannten politischen Krise und einem Klima weit verbreiteter Angst und Einschüchterung in Teilen des Landes" abgehalten worden. Insbesondere vor, aber auch während der Wahl habe es Gewalt und Explosionen gegeben.

