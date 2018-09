Washington (AFP) Nach der Entgleisung eines mit giftigen Chemikalien beladenen Güterzugs haben im US-Bundesstaat Tennessee mehr als 5000 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, war der Zug am Mittwoch kurz vor Mitternacht (Ortszeit) in der Nähe von Maryville entgleist und in Brand geraten. Der Güterzug habe unter anderem Acrylnitril, eine hochentzündliche und giftige Substanz, geladen, die Atemwegsbeschwerden verursachen kann, sagte der Feuerwehrmann Kermit Easterling.

