Schweinfurt (dpa) - In Schweinfurt in Bayern ist nach der Explosion einer Trafostation in weiten Teilen der Stadt der Strom ausgefallen. Herumfliegende Teile der Trafostation beschädigten einige Autos, verletzt wurde niemand. Mehrere Straßen wurden gesperrt. Es gab einen Brand. Anwohner wurden aufgefordert, wegen des möglicherweise giftigen Rauchs Fenster und Türen geschlossen zu halten.

