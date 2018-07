Essen (AFP) Die AfD ist am Samstag in Essen zu einem zweitägigen Mitgliederparteitag zusammengekommen, um über ihre künftige Führung zu entscheiden. Parteigründer Bernd Lucke als Vertreter des wirtschaftsliberalen Flügels strebt den alleinigen Parteivorsitz an. Die bisherige Ko-Vorsitzende Frauke Petry als Führungsfigur des rechten, nationalkonservativen Flügels will in einer Kampfkandidatur gegen Lucke antreten. Petry bekräftigte vor dem Parteitag aber auch ihre Bereitschaft zu einer Doppelspitze.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.