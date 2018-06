Berlin (AFP) Die Linkspartei will am Wochenende über eine Initiative für eine europaweite Volksabstimmung über die EU-Sparpolitik beschließen. Die Entscheidung solle bei einem Treffen des Parteivorstands am Wochenende fallen, berichtete der "Tagesspiegel" (Samstagsausgabe). "Wir wollen, dass Austerität und die Alternativen zur Austerität in ganz Europa den Bevölkerungen zur Entscheidung vorgelegt werden", sagten die Parteivorsitzenden Bernd Riexinger und Katja Kipping dem Blatt. Ein solches Referendum sei wichtig für ein "demokratisches Europa".

