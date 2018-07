München (AFP) CSU-Chef Horst Seehofer hat den Kompromiss in der großen Koalition beim Bau von Stromtrassen gegen in Bayern aufgekommene Kritik von Bürgerinitiativen verteidigt. "Bayern wird die Energiewende machen ohne irgendwelche Eingriffe in unsere schöne Natur", sagte Seehofer am Samstag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München vor Journalisten. "Es gibt keine einzige Monstertrasse."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.