Straßburg (AFP) Die Hitzewelle in weiten Teilen Europas hat den Sendebetrieb des deutsch-französischen Fernsehsenders Arte am Sonntagmorgen stundenlang zum Erliegen gebracht. Nach Angaben einer Arte-Sprecherin brach durch Überhitzung in einer elektrischen Anlage am Arte-Sitz in Straßburg ein Feuer aus. Das Arte-Programm war ab 07.00 Uhr morgens für rund fünfeinhalb Stunden unterbrochen.

