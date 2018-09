Hamburg (SID) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat das türkische Sturmtalent Batuhan Altintas verpflichtet. Der 19-Jährige erhielt einen Vertrag bis 2017 und reiste schon am Samstag mit in Trainingslager in die Schweiz. Nach Medienangaben muss der HSV an Bursaspor 400.000 Euro Ablöse für den türkischen U19-Nationalspieler zahlen, dessen Vater, Onkel und Großvater ebenfalls schon Profi-Fußballer waren.