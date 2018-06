Sanaa (AFP) Bei Angriffen der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition im Jemen sind nach Angaben von Stammesangehörigen 23 Menschen getötet worden. Die Angriffe in der Nacht zum Samstag galten demnach einer Fabrik für Raketen und Munition in Sakain, einer Ortschaft nahe der Hauptstadt Sanaa. Das Gebiet wird von den schiitischen Huthi-Rebellen kontrolliert. Die Militärallianz bombardierte zudem Ziele in Sanaa und traf unter anderem ein Waffenlager, wie Augenzeugen berichteten.

