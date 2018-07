Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Josh Hartnett (36, "Pearl Harbor") und seine britische Freundin, Model und Schauspielerin Tamsin Egerton (26, "Love, Rosie"), werden Eltern.

Hartnetts Sprecher bestätigte den ersten Nachwuchs für das Paar der "Los Angeles Times". Hartnett, der früher mit Kolleginnen wie Scarlett Johansson und Kirsten Dunst befreundet war, soll Egerton 2011 bei den Dreharbeiten zu dem Film "The Lovers" kennengelernt haben.

Hartnett war durch Filme wie "Pearl Harbor", "Black Hawk Down", "40 Tage und 40 Nächte" und "The Black Dahlia" bekannt geworden. Als nächstes spielt er unter der Regie von James Franco in der Romanverfilmung "The Long Home" mit. Egerton dreht derzeit an der Seite des britischen Komikers Sacha Baron Cohen die Spionage-Komödie "Grimsby".