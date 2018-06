Mexiko-Stadt (AFP) Die mexikanische Polizei hat mehr als 9000 gestohlene US-Visa sichergestellt. Die Kartons mit insgesamt 9382 Visa seien in einem Auto mit dem Kennzeichen des US-Bundesstaats Texas auf einem Parkplatz in der Stadt Matamoros an der Grenze zu den USA entdeckt worden, teilten die mexikanischen Behörden am Freitag mit.

