Den Haag (AFP) Hunderte Niederländer haben am Samstag an einem Schweigemarsch gegen Polizeigewalt in Den Haag teilgenommen. Die Demonstranten, von denen zahlreiche T-Shirts mit dem Aufdruck "Gerechtigkeit für Mitch" trugen, marschierten zu dem Ort, an dem der 42-jährige Mitch Henriquez am Samstag vor einer Woche nach einem Musikfestival festgenommen worden war. Dort legten sie Blumen nieder. Der 42-Jährige von der niederländischen Karibikinsel Aruba, der Verwandte im Mutterland besucht hatte, war einen Tag nach seiner Festnahme gestorben.

