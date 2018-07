Essen (dpa) - Der erbitterte Machtkampf in der AfD ist zugunsten des rechtskonservativen Flügels entschieden. Bei der Wahl des ersten Vorsitzenden setzte sich auf dem Bundesparteitag in Essen Frauke Petry klar durch. Petry erhielt 2047 der 3428 gültigen Stimmen, das sind 59,7 Prozent. Verlierer ist der liberal-konservative Parteigründer Bernd Lucke. Luckes Niederlage deutete sich schon zu Beginn des Parteitags an, als er mit Buh-Rufen empfangen wurde. Seine Rede wurde von Anhängern Petrys mit Zwischenrufen unterbrochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.