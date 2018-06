Utrecht (SID) - Der australische Radprofi Rohan Dennis hat im Auftaktzeitfahren der 102. Tour de France am Samstag einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Der 25-Jährige vom Team BMC Racing bewältigte den 13,8 km langen Kurs in Utrecht in 14:56 Minuten und kam auf einen Schnitt von 55,446 km/h.

Dennis war damit schneller als Chris Boardman. 1994 hatte der Brite den Prolog in Lille (7,2 km) mit einem Schnitt von 55,152 km/h abgespult, den Bestwert bei einem längeren Zeitfahren hatte David Zabriskie mit 54,676 km/h 2005 in Noirmoutier-en-l'Ile (19 km) erzielt.

Dennis, der in diesem Jahr rund drei Monate den Stundenweltrekord auf der Bahn gehalten hatte, sicherte sich mit seiner Leistung zudem erstmals das Gelbe Trikot.