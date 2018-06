Ningbo (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen müssen beim Auftakt der Grand-Prix-Saison im chinesischen Ningbo weiter auf ihren ersten Sieg warten. Die von den Europaspielen in Baku direkt ins Reich der Mitte gereiste Mannschaft von Bundestrainer Luciano Pedulla unterlag Gastgeber und Vizeweltmeister China 0:3 (15:25, 22:25, 15:25), nachdem die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) schon ihr erstes Vorrundenspiel am vergangenen Freitag gegen Europameister Russland 1:3 verloren hatte. Dritter und letzter Gegner von Pedullas Team in Ningbo ist am Sonntag (10.00 Uhr) die Dominikanische Republik.

Ziel der DVV-Mannschaft, die in Baku im Viertelfinale ausgeschieden war, ist das Grand-Prix-Finale in Omaha/Nebraska (22. bis 26. Juli). Auf dem Weg in die USA stehen weitere Qualifikationsturniere in Sao Paulo (10. bis 12. Juli) und Stuttgart (17. bis 19. Juli) auf dem Programm.