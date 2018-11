Beirut (AFP) Bei einer Explosion in einer Moschee im Norden Syriens sind mindestens 25 Mitglieder der Nusra-Front getötet worden. Unter den Opfern sei auch ein führender Vertreter des syrischen Al-Kaida-Ablegers, berichtete der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag, nach dessen Angaben zudem Dutzende Zivilisten verletzt wurden. Die radikalislamischen Kämpfer hielten sich demnach zum Fastenbrechen im Ramadan in der Moschee von Ariha in der Provinz Idlib auf. Was die Explosion auslöste, war zunächst unklar.

