Beirut (AFP) Ein Zusammenschluss syrischer Aufständischer hat nach Angaben von Aktivisten in der Metropole Aleppo ein bislang von der Führung gehaltenes Militärzentrum erobert. Wie die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag erklärte, übernahm die Rebellengruppe namens Fatah Halab in der Nacht das von der Führung zu einer Kaserne umfunktionierte Wissenschaftliche Forschungszentrum im Westen von Aleppo. Dieses besteht aus mehreren Gebäuden und erstreckt sich über ein riesiges Gelände.

