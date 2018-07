Beirut (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat Videoaufnahmen veröffentlicht, die die Hinrichtung dutzender Regierungssoldaten in der syrischen Oasenstadt Palmyra zeigen. In dem am Samstag bekannt gewordenen rund zehnminütigen Video sind mehrere Teenager und offenbar auch Kinder zu sehen, die die Hinrichtung von 25 Soldaten im Amphitheater der Stadt vollziehen. Dazu weht eine übergroße schwarz-weiße Dschihadistenflagge. Auf den Sitzen des Amphitheaters sind mehrere Menschen zu sehen, die die Hinrichtung verfolgen, darunter auch Kinder.

