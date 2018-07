London (dpa) - Die deutschen Tennisprofis Angelique Kerber, Sabine Lisicki, Tatjana Maria und Dustin Brown kämpfen heute in Wimbledon um den Einzug in das Achtelfinale. Zwei Tage nach seinem überraschenden Sieg gegen Rafael Nadal trifft Brown auf den Serben Viktor Troicki. Der 30-Jährige aus Winsen stand noch nie bei einem Grand-Slam-Turnier in der Runde der besten 16. Lisicki bekommt es mit der French-Open-Halbfinalistin Timea Bacsinszky aus der Schweiz zu tun. Kerber spielt gegen die Spanierin Garbiñe Muguruza. Maria tritt gegen die Australian-Open-Halbfinalistin Madison Keys aus den USA an.

