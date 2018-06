Ankara (AFP) In der Türkei sollen in der kommenden Woche Gespräche über die Bildung einer Regierungskoalition beginnen. Ministerpräsident Ahmet Davutoglu sagte am späten Freitagabend in der anatolischen Provinz Konya, "so Gott will, werden wir nächste Woche mit Verhandlungen beginnen, damit unsere 78 Millionen Menschen nicht ohne Regierung bleiben". Davutoglu ist Mitglied der Regierungspartei AKP, die bei der Parlamentswahl vom 7. Juni zwar stärkste Kraft geworden war, nach mehr als zwölf Jahren aber ihre Parlamentsmehrheit verloren hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.