New York (AFP) Beim traditionellen Hotdog-Wettessen in Coney Island in New York ist der langjährige Gewinner bei den Männern entthront: Joey "Jaws" Chestnut konnte am Samstag "nur" 60 Wurstbrötchen in zehn Minuten verschlingen - zwei weniger als der neue Champion Matt Stonie. Der 23-Jährige stieß damit seinen Konkurrenten von dem Thron, den der 31-Jährige seit acht Jahren besetzt hielt. Er habe "hart trainiert", sagte Stonie, als er das Preisgeld von 10.000 Dollar (knapp 9000 Euro) entgegennahm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.