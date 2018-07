Offenbach (dpa) - Bei der Mega-Hitze mit Temperaturen über 30 Grad stürmten heute viele in Freibäder und Eisdielen, an den Küsten herrschte Massenandrang. Gleichzeitig hatte die Hitze einige Folgen: Sechs Jugendliche klappten beim Deutschen Chorfestival in Trier zusammen und wurden mit Verdacht auf Hitzekollaps ins Krankenhaus gebracht. In Schwagstorf bei Osnabrück kollabierten 25 Erntehelfer auf einem Erdbeerfeld. In Berlin musste nachmittags die Kuppel des Reichstagsgebäudes gesperrt werden. Mehrere Menschen hätten dort Kreislaufprobleme bekommen, sagte ein Bundestagssprecher.

