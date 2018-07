Essen (AFP) Der abgewählte AfD-Vorsitzende Bernd Lucke befürchtet ein Abdriften der Partei in das rechte Spektrum. Lucke sagte am Sonntag am Rande des Parteitags in Essen, er habe die Sorge, dass sich die AfD in Richtung der rechtsextremen Front National (FN) in Frankreich bewege. "Die Themen und Stimmungen deuten leider darauf hin", sagte Lucke. Der AfD-Gründer hatte am Samstag bei der Wahl um den Parteivorsitz gegen die sächsische Landesvorsitzende Frauke Petry verloren.

