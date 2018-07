Bad Neuenahr-Ahrweiler (AFP) Der Tarifstreit bei der Deutschen Post steht kurz vor einem Ende. "Wir sind dicht vor dem Ziel", sagte ein Post-Sprecher am Sonntag am Rande der seit Freitag laufenden Tarifverhandlungen des Unternehmens mit der Gewerkschaft Verdi im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr. Aus Verhandlungskreisen hieß es, dass noch am Sonntag mit einem Abschluss gerechnet werden könne.

