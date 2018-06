Bad Neuenahr-Ahrweiler (AFP) Bei den seit Freitag im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr laufenden neuen Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Post und der Gewerkschaft Verdi hat es deutliche Fortschritte gegeben. In Verhandlungskreisen hieß es am Sonntag, es könne womöglich in absehbarer Zeit zu einer Einigung und damit einem baldigen Ende der Streiks kommen.

