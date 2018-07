New York (dpa) - Hillary Clinton (67), demokratische US-Präsidentschaftsbewerberin für 2016, hat homosexuellen Jugendlichen per Facebook Mut gemacht.

Auf der Facebook-Seite "Humans of New York" (Menschen von New York) war ein Foto gepostet worden, das einen sehr unglücklich wirkenden Jugendlichen - kaum älter als ein Kind - mit niedergeschlagenem Blick zeigt.

Darunter stand: "Ich bin homosexuell, und ich habe Angst davor, wie meine Zukunft sein wird, und dass Leute mich nicht mögen werden." Zwei Stunden später meldete sich Clinton am Freitag mit einer Botschaft von "einer Erwachsenen" und sagte voraus: "Deine Zukunft wird fantastisch sein".

Sie versicherte: "Du wirst dich selber mit deinen Fähigkeiten und den unglaublichen Dingen überraschen, die du tun wirst. Finde die Menschen, die dich lieben und an dich glauben - es wird viele von ihnen geben." Das Foto und der Eintrag der Ex-Außenministerin wurden rasch zu einem Facebook-Renner.

Der Text ist mit "H" unterschrieben - laut "New York Times" ein Hinweis, dass er von Clinton und nicht einem ihrer Mitarbeiter geschrieben wurde. Clinton hat die Unterstützung für Homosexuelle zu einem der zentralen Punkte ihrer Wahlkampagne gemacht.

