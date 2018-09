Klettwitz (SID) - Die beiden Piloten Sebastian Asch und Luca Ludwig (Ammerbuch/Bonn) im Mercedes-Benz SLS AMG GT3 vom Team Zakspeed bleiben das Maß aller Ding in der Rennserie ADAC GT Masters. Nach dem vierten Platz beim ersten Rennen auf dem Lausitzring am Samstag gewann das Duo am Sonntag den zweiten Lauf souverän und baute seine Führung in der Gesamtwertung aus.

Bei Asphalttemperaturen jenseits der 50 Grad gewannen die Mercedes-Piloten vor Daniel Keilwitz/Andreas Wirth (Villingen/Heidelberg) vom Team Callaway Competition in der Corvette Z06.R GT3 und Klaus Bachler/Martin Ragginger (beide Österreich) im Porsche 911 GT3 R des Teams Schütz Motorsport.

Die BMW-Piloten Dominik Baumann und Jens Klingmann (Österreich/Leimen), Sieger des 7. Saisonlaufs am Samstag, verpassten das Podium im Z4 GT3 vom BMW Sports Trophy Team Schubert am Sonntag und wurden Vierte.

Asch/Ludwig haben nun jeweils 146 Punkte auf dem Konto. Ihr ärgster Verfolger, Bachler, der mit seinem neuen Partner Ragginger am Samstag Fünfter geworden war, weist 106 Zähler auf. Baumann/Klingmann stehen bei jeweils 88 Punkten.

Das Rennen am Samstag war aufgrund eines Unfalls, bei dem Öl auf die Strecke gelaufen war, für etwa 45 Minuten unterbrochen worden. Die Saisonrennen neun und zehn finden in gut sechs Wochen (14. bis 16. August/Sport1) bei der fünften Station der Serie auf dem Nürburgring statt.