Hamilton gewinnt Heimrennen in Silverstone vor Rosberg und Vettel

Silverstone (dpa) - Lokalmatador Lewis Hamilton hat den Großen von Großbritannien gewonnen. Der 30 Jahre alte Formel-1-Titelverteidiger setzte sich am Sonntag in einem packenden Rennen vor seinem Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg durch. Auf den dritten Platz schaffte es Rosbergs deutscher Landsmann Sebastian Vettel im Ferrari. Mit seinem fünften Saisonsieg im neunten Rennen baute Hamilton seine WM-Führung auf Rosberg wieder auf 17 Punkte aus.

Triathlon-Olympiasieger Frodeno gewinnt Ironman-EM - Gajer Zweite

Frankfurt/Main (dpa) - Triathlon-Olympiasieger Jan Frodeno hat die Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt am Main gewonnen. Der 33-Jährige setzte sich am Sonntag bei Temperaturen von bis zu 40 Grad nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern Laufen durch und verbesserte in 7:49:48 Stunden den Streckenrekord von Vorjahressieger Sebastian Kienle um mehr als fünf Minuten. Für Frodeno war es der erste Sieg im dritten Ironman-Rennen seiner Karriere. Das Frauenrennen gewann die Schweizerin Daniela Ryf vor Julia Gajer aus Ditzingen.

Blatter reist zu WM-Auslosung - Vorwürfe gegen Wulff und Sarkozy

Berlin (dpa) - FIFA-Präsident Joseph Blatter wird zur Auslosung der europäischen Qualifikationsgruppen für die Fußball-WM 2018 am 25. Juli in St. Petersburg reisen. Das kündigte der umstrittene Chef des Weltverbandes in der "Welt am Sonntag" an. Er wiederholte dort zudem seinen Vorwurf, Deutschland und Frankreich hätten versucht, Einfluss auf die Wahl Katars als WM-Gastgeber 2022 zu nehmen. Blatter nannte in diesem Zusammenhang direkt die damaligen Präsidenten Christian Wulff und Nicolas Sarkozy: "Die Herren Sarkozy und Wulff haben versucht, ihre Wahlmänner zu beeinflussen."

Fußball-Frauen verlieren Spiel um Platz drei gegen England

Edmonton (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Kanada auch das Spiel um Platz drei verloren. Das DFB-Team unterlag gegen England in der Verlängerung mit 0:1 (0:0). Nach dem Halbfinal-Aus gegen die USA hatte die Mannschaft von Bundestrainerin Silvia Neid Probleme mit der Überraschungsmannschaft von der Insel. Per Foulelfmeter gelang Fara Williams am Samstag (Ortszeit) vor 21 483 Zuschauern im Commonwealth Stadium von Edmonton das entscheidende Tor in der 108. Minute. Das Finale bestreiten am Sonntag (Ortszeit) Deutschland-Bezwinger USA und Titelverteidiger Japan.

Chile erstmals Copa-Sieger - Argentinien blamiert sich

Santiago (dpa) - Chile hat erstmals die Copa América gewonnen. Argentinien dagegen kann einfach kein großes Fußball-Finale mehr gewinnen. Ein Jahr nach der Niederlage im WM-Endspiel gegen Deutschland verlor das Team um Superstar Lionel Messi am Samstag auch das Finale der Copa América gegen Gastgeber Chile nach einem kläglichen Elfmeterschießen mit 1:4. In den 120 Minuten zuvor hatte es keine Tore gegeben. Der zweimalige Weltmeister Argentinien wartet damit seit 1993 auf einen Copa-Sieg.

HSV verpflichtet Leverkusener Spahic für ein Jahr

Laax (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat Innenverteidiger Emir Spahic vom Liga-Konkurrenten Bayer Leverkusen verpflichtet. Wie die Norddeutschen am Sonntag mitteilten, unterschrieb der 34-jährige Bosnier nach bestandenem Medizincheck einen Einjahresvertrag. Am Tag zuvor hatte Mittelfeldspieler Gojko Kacar einen neuen Einjahresvertrag zu reduzierten Bezügen ohne Option auf Verlängerung unterzeichnet. Dies bestätigte der Serbe am Sonntag im Trainingslager in der Schweiz.

VfB-Torhüter Langerak fällt mit Oberschenkelzerrung aus

Mayrhofen (dpa) - Der VfB Stuttgart muss für einige Zeit auf seinen neuen Torhüter Mitch Langerak verzichten. Der vor wenigen Tagen verpflichtete australische Nationalspieler zog sich am Sonntag im Trainingslager des schwäbischen Fußball-Bundesligisten im österreichischen Zillertal beim Aufwärmen eine Zerrung im Oberschenkel zu. Wie lange der ehemalige Dortmunder fehlen wird, stand noch nicht fest.

Mäßige TV-Quote bei Tour-Comeback der ARD

Hannover (dpa) - Die ARD hat beim Tour-de-France-Comeback eine mäßige TV-Quote erzielt. Das Einzelzeitfahren am Samstag sahen nur 1,30 Millionen Menschen. Das entspricht nach Angaben des Senders einem Marktanteil von 10,5 Prozent. Das Erste überträgt nach drei Jahren Pause wieder live von der Frankreich-Radrundfahrt. Deutlich erfolgreicher war am Abend die Übertragung des Spiels um den dritten Platz bei der Frauenfußball-WM mit 5,39 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 30,1 Prozent.