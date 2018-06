Neeltje Jans (SID) - Radprofi André Greipel aus Rostock hat die zweite Etappe der Tour de France gewonnen. Der 32-Jährige vom Team Lotto-Soudal setzte sich nach 166 km von Utrecht zur niederländischen Nordseeinsel Neeltje Jans im Sprint hauchdünn vor Peter Sagan (Slowakei) durch und sicherte sich seinen insgesamt siebten Tour-Tagessieg.

Der Schweizer Fabian Cancellara (Trek) übernahm mit Platz drei das Gelbe Trikot. Als Zweiter mit drei Sekunden Rückstand folgt Tony Martin (Cottbus/Etixx-Quick Step), der Neunter wurde.

"Einen großen Dank an meine Mannschaft", sagte André Greipel erschöpft, aber glücklich im Ziel, "Tony Gallopin und Marcel Sieberg haben großartig gearbeitet. Es war schwer mit den Seitenwinden und dem Regen". 50 Kilometer vor dem Ziel habe die entscheidende Phase begonnen, "da haben wir vorne am Horn gezogen das Feld gesplittet. Am Ende war ich dann in einer guten Position", sagte Greipel.

Für Tony Martin platzte dagegen der Traum vom Gelben Trikot zweimal binnen 24 Stunden - "schuld" war ausgerechnet Teamkollege Mark Cavendish. Der Brite war auf der Zielgerade lange mit Greipel auf Augenhöhe, nahm dann aber die Beine hoch, als er sich vom Deutschen geschlagen sah - und überließ damit Cancellara um Reifenbreite Platz drei. Die damit verbundene Zeitgutschrift von vier Sekunden reichte Cancellara, um mit drei Sekunden Vorsprung auf Martin Gelb zu holen.

"Die Enttäuschung ist natürlich sehr groß", sagte der 30 Jahre alte Martin, der schon am Vortag das ersehnte erste Maillot Jaune seiner Karriere als Zweiter des Auftaktzeitfahrens hinter dem Australier Rohan Dennis (BMC) nur knapp verpasst hatte: "Mark hat es heute in den Händen gehabt. Ich gebe mir noch sieben Tage, um um das Gelbe Trikot zu kämpfen."