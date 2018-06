Moskau (AFP) Nach mehreren Misserfolgen in den vergangenen Monaten hat ein russischer Raumfrachter mit Nachschub für die Astronauten die Internationale Raumstation ISS erreicht. Der Frachter vom Typ "Progress M-28M" sei am Sonntag am russischen Modul der ISS angedockt, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mit. Der Frachter hat Sauerstoff, Lebensmittel und anderen dringend benötigen Nachschub für die Astronauten an Bord.

