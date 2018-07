Hamburg (SID) - Der UHC Hamburg ist deutscher Feldhockeymeister der Frauen. In seinem siebten Finale in Serie setzte sich das Team von Trainer Claas Henkel beim Endrunden-Turnier am Hamburger Rothenbaum mit 4:0 (2:0) gegen den Münchner SC durch und sicherte sich zum vierten Mal in der Klub-Historie den Blauen Wimpel. Zuletzt hatten die Hanseatinnen 2011 triumphiert.

"Das war eine unfassbare Teamleistung", sagte Nationalspielerin Charlotte Stapenhorst, die mit zwei Treffern (12., 70.) neben Janne Müller-Wieland (24., 48.) zur Matchwinnerin avancierte. "Unsere Athletik und Leidenschaft haben den Ausschlag gegeben", sagte Müller-Wieland. München konnte am Ende nichts mehr zusetzen.

Der UHC hatte sich im Halbfinale am Samstag gegen den Düsseldorfer HC mit 4:1 durchgesetzt. München war mit einem 2:1 nach Penaltyschießen gegen Titelverteidiger Rot-Weiss Köln zum ersten Mal in ein Meisterschafts-Endspiel eingezogen.