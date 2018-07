Athen (AFP) Bei dem Referendum über die Gläubigervorschläge in Griechenland sehen auf Telefonbefragungen basierende Prognosen das Nein-Lager knapp vorn. Dies berichteten zwei Fernsehsender am Sonntagabend unmittelbar nach Schließung der Wahllokale. Die Griechen sollten in dem Referendum darüber entscheiden, ob sie die Reform- und Sparvorschläge der internationalen Gläubiger akzeptieren oder nicht. Die Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras hatte für ein Nein geworben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.