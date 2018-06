Bonn (dpa) - Jubel in Hamburg und neue Hoffnung für Naumburg: Die Hamburger Speicherstadt und das Kontorhausviertel sind jetzt das 40. Welterbe Deutschlands. Das Unesco-Welterbekomitee beschloss die Aufnahme bei seiner Tagung in Bonn. Der Naumburger Dom als weitere deutsche Bewerbung bekommt eine zweite Chance, von der UN-Kulturorganisation in das Verzeichnis der einzigartigen kulturellen Stätten aufgenommen zu werden. Der Antrag Naumburgs kann nun überarbeitet und noch einmal eingereicht werden.

