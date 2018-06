Glen (AFP) Die demokratische US-Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton hat China massive Cyberspionage in den USA vorgeworfen. "Sie versuchen, sich in alles hinein zu hacken, das sich nicht bewegt in Amerika", sagte Clinton am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat New Hampshire. "Sie stehlen enorme Mengen an Regierungsinformationen, um daraus Vorteile zu ziehen", sagte die frühere Außenministerin. "Lasst euch nicht täuschen, sie wissen, dass sie Konkurrenz haben und tun alles, was sie können, um zu gewinnen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.