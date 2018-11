Washington (AFP) Die US-geführte Koalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat am Samstag 16 Luftangriffe gegen IS-Ziele in deren nordsyrischen Hochburg Raka geflogen. Bei den bislang umfangreichsten Angriffen in Syrien seien mehrere Gebäude des IS sowie strategisch wichtige Straßen zerstört worden, erklärte der Sprecher des Bündnisses, Thomas Gilleran. Die Möglichkeiten der radikalislamischen Miliz, Militärmaterial von Syrien in den Irak zu bringen, sei deutlich eingeschränkt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.