New York (AFP) Der US-Popsänger Billy Joel hat auf einer Party zur Überraschung seiner Gäste seine langjährige Freundin Alexis Roderick geheiratet. Die Eheschließung in Joels Haus auf Long Island wurde am Samstag vom New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo vollzogen, wie Joels Sprecherin mitteilte. Demnach überraschten Joel und Roderick bei ihrer jährlichen Party zum US-Unabhängigkeitstag am 4. Juli ihre Gäste damit, dass sie sich das Ja-Wort gaben.

