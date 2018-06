Quito (AFP) Zum Auftakt seiner Lateinamerika-Reise ist Papst Franziskus am Sonntag in Ecuador eingetroffen. Der 78-Jährige landete an Bord einer normalen Linienmaschine von Alitalia, damit wollte er offensichtlich ein Zeichen für die von ihm ausgerufene neue Bescheidenheit der Kirche setzen. Während seiner Lateinamerika-Reise besucht das katholische Kirchenoberhaupt bis zum 12. Juli außerdem auch Bolivien und Paraguay. Es ist die längste Reise des Papstes seit seiner Wahl im März 2013.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.