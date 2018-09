Offenbach (dpa) - Mega-Hitze, aber kein Temperaturrekord. Im rheinland-pfälzischen Bad Dürkheim wurden gestern 39,2 Grad gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Der bisherige Tageshöchstwert sei aber nicht überschritten worden: Das Maximum liegt weiter bei 40,2 Grad, gemessen in Karlsruhe am 9. und 13. August 2013 sowie in Freiburg am 13. August 2013 registriert. Mit den extrem hohen Temperaturen steigt nun die Gefahr schwerer Unwetter. Es drohen Hagel, Sturmböen und starke Regenfälle. Sogar Tornados sind laut DWD heute möglich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.