Berlin (dpa) - Seit Freitag sind in der Sommerhitze mehrere Menschen bei Badeunfällen ums Leben gekommen. In Bayern ertrank ein vier Jahre alter Junge in einem Baggersee. Am Rheinufer in Köln starb ein Sechsjähriger, nachdem er von der Strömung erfasst wurde. In einem Freibad in Siegen ertrank ein Jugendlicher. Zwei Männer starben bei Unfällen nahe Aachen. Auch am Bodensee, in Brandenburg und in Hamburg gab es tödliche Unfälle. Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft rief dazu auf, nur in bewachten Gewässern zu baden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.